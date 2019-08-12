Уэйд: В своей карьере я выполнил все, о чем мечтал

Новости спорта:Дуэйн отметил, что у него нет чувства незаврешенности.

Экс-атакующий защитник Майами Хит Дуэйн Уэйд рассказал, каким образом он пришел к решению завершить карьеру, а также подвел ее итоги.

"Я смог таким образом уйти из спорта из-за того, что я ощущаю завершенность. На протяжении карьере я сделал все, что хотел. Думаю, это важнее всего. У некоторых баскетболистов не получается сделать все, о чем они мечтали, и у них остается чувство незавершенности.

Если же говорить обо мне, то я довел все до конца. Я осуществил все, что хотел, и даже больше", - приводит слова бывшего игрока НБА The South Florida Sun-Sentinel.

Ранее Уэйд, завершивший карьеру в сезоне-2018/19, отметил, что он не вернется в баскетбол даже в том случае, если его позовет ЛеБрон Джеймс.