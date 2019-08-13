НБА опубликовала календарь нового сезона

Национальная баскетбольная ассоциация презентовала календарь регулярного чемпионата сезона 2019/20, сообщает Sky Sports.
Сезон начнется во вторник 22 октября и завершится в среду 15 апреля 2020 года.
Новый чемпионат откроют Клипперс — Лейкерс и Рэпторс — Пеликанс.
На старте регулярного чемпионата пройдет ряд заметных игр:
Филадельфия — Бостон и Портленд — Денвер (23 октября),
Хьюсон — Милуоки и Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс (24 октября),
Нью-Орлеан Пеликанс — Даллас и Лейкерс — Юта (25 октября)