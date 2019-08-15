БК Одесса презентовала новую эмблему

Новости спорта:Одесса на официальном сайте сообщила о смене клубной эмблемы.

Одесса на официальном сайте сообщила о смене клубной эмблемы. Сообщается, что логотип был разработан совместно с Ассоциацией туризма Одессы и ее президентом Иваном Липтугой.

«В бренд Одессы входят такие элементы, как любовь, история, море, сила и якорь. Так родился символ «Якорь-сердце». Он открыт для использования, благодаря чему получил такое массовое распространение и признание. Теперь «Якорь-сердце» будет украшать форму одесских баскетболистов, что, несомненно, добавит нашей команде позитивных эмоций в каждом матче», — заявил Липтуга.

Минувший розыгрыш украинской баскетбольной Суперлиги Одесса завершила на 6-м месте, уступив в первом раунде плей-офф Днепру (1:2).