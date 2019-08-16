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"У меня нет слов": форвард Голден Стэйт - о травме Казинса

"У меня нет слов": форвард Голден Стэйт - о травме Казинса
15:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию вокруг Демаркуса Казинса.

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию вокруг Демаркуса Казинса, получившего разрыв крестообразных связок на тренировке. Ранее стало известно, что Казинс может пропустить из-за травмы весь предстоящий сезон.

«У меня разные цели на предстоящий сезон. Одна из вещей, на которые я рассчитывал, — это возвращение Демаркуса Казинса. Он должен был всех уничтожать на паркете, доказать, что он — отличный игрок, и получить то, что он заслуживает. У меня нет слов. Я тяжело переживаю произошедшее. Ещё на прошлой неделе я говорил Казинсу, что давно не видел его в такой форме и таким похудевшим», — приводит слова Дрэймонда Грина ESPN.

В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Демаркус Казинс принял участие в 30 встречах, набирая в них 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 результативной передачи за встречу. В плей-офф его статистика составляла 7,6 очка, 4,9 подбора и 2,4 передачи в среднем.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Дрэймонд Грин.
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