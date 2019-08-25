Известный сумоист забросил трехочковый (Видео)

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14:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Скриншот

Новости спорта:Боец сумо Какурю Рикидзабуро продемонстрировал свои баскетбольные навыки.

Незадолго до старта товарищеского матча между мужскими баскетбольными сборными Японии и Германии (86:83) произошёл яркий эпизод. Одним из гостей встречи оказался известный борец сумо Какурю Рикидзабуро.

Спортсмена пригласили выполнить бросок из-за дуги. 150-килограммовый сумоист уверенно справился с задачей, приведя в восторг болельщиков и японских игроков, наблюдавших за Рикидзабуро со скамейки запасных.

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34-летний Какурю Рикидзабуро является уроженцем Монголии. Его настоящее имя — Ананд Мангалжала. В марте 2014 года он впервые завоевал Императорский кубок, после чего ему было присвоено высочайшее звание ёкодзуна. Рикидзабуро — шестой в истории иностранец, кому присвоено это звание.

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Баскетбол, Сумо, Видео, Новости баскетбола, Какурю Рикидзабуро.
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