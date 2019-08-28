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Звезда НБА может быть арестован за угрозы бывшей девушке

Звезда НБА может быть арестован за угрозы бывшей девушке
12:26 Сегодня Телеграф Планета Баскетбол

Новости спорта:Демаркус Казинс обещал застрелить свою бывшую девушку.

Бывшая девушка центрового Лейкерс ДеМаркуса Казинса Кристи Уэст написала заявление в полицию, в котором сообщает о том, что игрок угрожал убить её. К заявлению прилагается аудиозапись, на которой Казинс говорит "получишь пулю в голову" в ответ на отказ отпустить их общего сына на его свадьбу с другой женщиной.

Центровой отказался комментировать инцидент, а НБА и Лейкерс заявили, что собирают информацию о происшествии.

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29-летний Казинс, который восстанавливается после разрыва крестообразных связок, женился на прошлой неделе. Его сын на свадьбе не присутствовал.

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НБА, Демаркус Казинс, Лос-Анджелес Лейкерс, Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк, Голден Стейт Уорриорз.
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