Звезда НБА может быть арестован за угрозы бывшей девушке

Новости спорта:Демаркус Казинс обещал застрелить свою бывшую девушку.

Бывшая девушка центрового Лейкерс ДеМаркуса Казинса Кристи Уэст написала заявление в полицию, в котором сообщает о том, что игрок угрожал убить её. К заявлению прилагается аудиозапись, на которой Казинс говорит "получишь пулю в голову" в ответ на отказ отпустить их общего сына на его свадьбу с другой женщиной.

Центровой отказался комментировать инцидент, а НБА и Лейкерс заявили, что собирают информацию о происшествии.

29-летний Казинс, который восстанавливается после разрыва крестообразных связок, женился на прошлой неделе. Его сын на свадьбе не присутствовал.