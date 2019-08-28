Черкасские Мавпы подписали опытного украинца

Новости спорта:Сергей Попов стал очередным новичком в команде Максима Михельсона.

Черкасская команда продолжает активную работу на трансферном рынке. Так сегодня стало известно, что успешно прошел трай-аут и остался в Черкассах опытный отечественный защитник - Сергей Попов.

Прошлый сезон Попов провел в составе МБК Николаев, где был одним из ключевых игроков команды Виталия Черния и помог своему клубу занять пятое место в регулярке.За 30 матчей сыгранных в Суперлиге Пари-Матч прошлого сезона Попов в среднем набирал 11.7 очков, выполнял 4 подбора и отдавал 3.7 передачи.

Напомним, что Попов является воспитанником южненского Химика, где и начал свою профессиональную карьеру еще в сезоне 2009-10. После этого Попов еще шесть сезонов играл за Химик, а в 2016 году перебрался в Одессу, где сыграл лишь шесть матчей. Также в том сезоне Сергей примерил и майку Кривбасса, однако сыграл лишь в двух играх чемпионата.