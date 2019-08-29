Новичок Суперлиги подписал первого в своей истории легионера

Новости спорта:Харьковские Соколы подписали легионера.

Новички Суперлиги Пари-Матч Харьковские Соколы объявили о подписании контракта с первым легионером - американским защитником Деонте Бартоном.

28-летний баскетболист сыграл 4 года за университет Невада, в составе которого признавался лучшим игроком конференции WAC в 2012 году. В свой выпускной четвертый сезон Бартон набирал 20.1 очка, делал 4.4 передачи и 4.3 подбора.

Профессиональную карьеру американец начинал в немецком Ратиофарм, после чего в Европе выступал за французский Лиль, а также за Бейкерсфилд Джем и Солт Лейк Сити Старс в американской G-Лиге.

Летом Бартон играл за австралийский клуб Бендиго Брэйвс, в составе которого набирал 14.3 очка, делал 5.5 передачи и 5.1 подбора в среднем за 31.6 минуты за игру. Американца был избран на Матч звезд австралийской лиги.