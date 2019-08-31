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Украинский баскетболист будет играть в экзотическом чемпионате

Украинский баскетболист будет играть в экзотическом чемпионате
10:34 Сегодня Телеграф Фото: ФБУ

Новости спорта:Игорь Зайцев будет играть в чемпионате Тайваня.

Экс-игрок сборной Украины Игорь Зайцев подписал контракт с клубом Тайвань Бир.

Этим летом форвард играл за китайский Чонкин. В среднем за матч центровой записывал себе в актив 25,6 очков, собирал 12,8 подборов и отдавал 2,7 передачи. 

Стоит отметить, что для Зайцева это второй заход в тайваньский коллектив. В прошлом чемпионате он выступал за этот клуб и признался лучшим легионером местного чемпионата, набирая в среднем за матч 18,0 очков и собирая 10,8 подборов.

Украинский талант перешел в европейский клуб

В Украине он выступал за Кривбасс, Азовмаш и Химик. А в Европе за польские Роза Радом, Штельмет и Манресу. 

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БК Химик, ФБУ, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу, Игорь Зайцев.
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