Скачать
Суббота, 31.08.2019
Свитолина разбила Ястремскую в украинском дерби на US Open
Свитолина разбила Ястремскую в украинском дерби на US Open
Букмекеры определили фаворита боя Ломаченко - Кэмпбелл
Букмекеры определили фаворита боя Ломаченко - Кэмпбелл
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы
Расписание матчей украинских клубов в Лиге Европы

В Китае состоялся первый матч ЧМ-2019 по баскетболу

В Китае состоялся первый матч ЧМ-2019 по баскетболу
12:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Вице-чемпионы мира позволили набрать сопернику меньше 60 очков, а сами перевалили за сотню.

Чемпионат мира. Группа А. Первый тур.

Ангола – Сербия 59:105 (20:29, 12:21, 15:28, 12:27)

Ангола: Домингуш (6), Мораиш (15), Антониу (6), Реджи Мур (6), Морейра (8) – старт; Сиприану, Гонсалвеш, Жоаким (6 + 5 подборов), Мбунга, Паулу (10), Мингаш (2), Консейсау

Сербия: Йович (5 + 9 передач), Богдан Богданович (24), Симонович (5), Бирчевич (7), Марьянович (12 + 10 подборов – 5 потерь) – старт; Йокич (14 + 5 подборов + 6 передач – 4 потери), Милутинов (14), Гудурич (9), Лучич (7), Мицич (8 + 5 передач), Радулица.

Сербия в стартовом матче чемпионата мира-2019 разгромила сборную Анголы, добыв преимущество над соперником в 46 очков.

Лишь во второй четверти подопечные Сашы Джорджевича не смогли набрать больше 25 очков. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник сербов Богдан Богданович, записавший на свой счет 24 очка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Сборная Сербии, Новости баскетбола, ЧМ-2019 по баскетболу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
02 Ломаченко - Кэмпбелл: опубликованы подробности контракта на бой
03 Ломаченко показал уникальный халат, в котором выйдет на бой с Кэмпбеллом
04 Экс-первая ракетка мира уступил теннисисту из третьей сотни рейтинга
05 "Господи, это будет война": Арум - о бое Гвоздик - Бетербиев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь