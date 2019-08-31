В Китае состоялся первый матч ЧМ-2019 по баскетболу

Новости спорта:Вице-чемпионы мира позволили набрать сопернику меньше 60 очков, а сами перевалили за сотню.

Чемпионат мира. Группа А. Первый тур.

Ангола – Сербия 59:105 (20:29, 12:21, 15:28, 12:27)

Ангола: Домингуш (6), Мораиш (15), Антониу (6), Реджи Мур (6), Морейра (8) – старт; Сиприану, Гонсалвеш, Жоаким (6 + 5 подборов), Мбунга, Паулу (10), Мингаш (2), Консейсау

Сербия: Йович (5 + 9 передач), Богдан Богданович (24), Симонович (5), Бирчевич (7), Марьянович (12 + 10 подборов – 5 потерь) – старт; Йокич (14 + 5 подборов + 6 передач – 4 потери), Милутинов (14), Гудурич (9), Лучич (7), Мицич (8 + 5 передач), Радулица.

Сербия в стартовом матче чемпионата мира-2019 разгромила сборную Анголы, добыв преимущество над соперником в 46 очков.

Лишь во второй четверти подопечные Сашы Джорджевича не смогли набрать больше 25 очков. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник сербов Богдан Богданович, записавший на свой счет 24 очка.