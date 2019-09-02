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Санон: Я приехал помочь Днепру стать лучше

Санон: Я приехал помочь Днепру стать лучше
08:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Молодой баскетболист вернулся в "Днепр" после года игры в Словении.

19-летний украинский игрок Иссуф Санон, который этот сезон проведет в «Днепре» на правах аренды, прокомментировал свое решение вернуться в украинский клуб.

«Всегда рад вернуться домой. Я здесь вырос как игрок и как человек. Очень рад, что здесь играет Стас Тимофеенко, буду налаживать с ним контакт, чтобы в новом сезоне показать вместе класс.

Ставим наивысшие цели, мы всегда хотим занимать первые места, независимо от чемпионата, где мы играем. Будем выкладываться на полную, хотим чтобы наши болельщики поддерживали нас. Спасибо им.

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Я приехал помочь команде стать лучше. В прошлом сезоне пол-сезона я играл поинт-гарда. Но комфортнее себя чувствую, играя второго номера. Конечно, какие-то минуты я могу играть и первого, подстраховать Генри Дугата», - сказал Санон.

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Баскетбол, БК Днепр, Новости баскетбола, Иссуф Санон.
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