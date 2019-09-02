ЧМ по баскетболу: обзор матчей 1 сентября (Видео)

Новости спорта:Вчера, 1 сентября, в Китае продолжился Кубок мира по баскетболу.

В заключительном матче игрового дня встретились сборные США и Чехии. Американцы не оставили шансов чехам, разгромив их с разницей в 21 очко — 88:67.

В другом позднем матче второго игрового дня сборная Франции переиграла команду Германии — 78:74.

В ещё одном матче игрового дня сборная Литвы разгромила Сенегал с более чем двукратным преимуществом.

Лучшие моменты матча Чехия - США

Лучшие моменты матча Франция - Германия

Лучшие моменты матча Турция - Япония

Также вашему вниманию представлены все результаты второго игрового дня.

Группа Е

Турция — Япония — 86:67

США — Чехия — 88:67

Группа F

Бразилия — Новая Зеландия — 102:94

Греция — Черногория — 85:60

Группа G

Доминиканская Республика — Иордания — 80:76

Франция — Германия — 78:74

Группа H

Австралия — Канада — 108:92

Литва — Сенегал — 101:47.