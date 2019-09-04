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Россия проиграла Аргентине на чемпионате мира по баскетболу (Видео)

Россия проиграла Аргентине на чемпионате мира по баскетболу (Видео)
18:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сборная России уступила Аргентине на чемпионате мира — 2019.

Сборная России по баскетболу уступила Аргентине в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира — 2019. Россияне хорошо провели первый игровой отрезок, сумев, несмотря на стартовый рывок аргентинцев в шесть очков, уйти на первый перерыв лидерами встречи. Однако уже во второй десятиминутке рывок аргентинцев в 10 очков вывел их вперёд — на большой перерыв россияне ушли, уступая в счёте с разницей в шесть очков.

Третья четверть также осталась за Аргентиной — обе команды не показали результативный баскетбол, однако россиянам удалось набрать всего 7 очков против 14 у соперников, так что к заключительной четверти преимущество аргентинцев составило 13 очков.

В четвёртом игровом отрезке россиянам с ходу удалось вернуть себе шансы на успех, набрав 11 очков за три с половиной минуты против нуля у сборной Аргентины, однако отставание россиян не становилось меньше двух очков ни разу на протяжении всей заключительной четверти.

Лучшие моменты матча

ЧМ-2019 по баскетболу: Польша и Кот-Д’Ивуар вышли из групп (Видео)

Итоговый счёт встречи — 69:61 в пользу аргентинцев.

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Баскетбол, НБА, Сборная Аргентины, Сборная Росси, ЧМ-2019 по баскетболу.
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