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Украинский баскетбольный клуб подписал четвертого легионера

Украинский баскетбольный клуб подписал четвертого легионера
11:36 Сегодня Телеграф Сайт БК Прометей Фото: Сайт БК Прометей

Новости спорта:Чемпион Высшей лиги Прометей подписал уже четвертого американца.

Майк Майерс подписал контракт с клубом "Прометей" из Каменского, который в прошлом сезоне стал чемпионом Суперлиги.

Майерс будет играть на позиции центрового. 27-летний Майк Майерс весит 108 кг, его рост - 204 см.

Новый игрок "Прометея" в позапрошлом сезоне стал чемпионом Бельгии в составе баскетбольного клуба "Остенде", а в прошлом сезоне - чемпионом Чехии и участником Европейской Лиги Чемпионов в составе клуба "Нимбурк".

Клуб Суперлиги поменял логотип

Для Прометея это уже четвертый американский баскетболист, подписанный в межсезонье. Ранее коллектив пополнили Рэнди Калпеппер, Малик Трент и Джалон Миллер.

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Суперлига, Майк Майерс, Новости баскетбола, БК Прометей.
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