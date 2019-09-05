Украинский баскетбольный клуб подписал четвертого легионера

Новости спорта:Чемпион Высшей лиги Прометей подписал уже четвертого американца.

Майк Майерс подписал контракт с клубом "Прометей" из Каменского, который в прошлом сезоне стал чемпионом Суперлиги.

Майерс будет играть на позиции центрового. 27-летний Майк Майерс весит 108 кг, его рост - 204 см.

Новый игрок "Прометея" в позапрошлом сезоне стал чемпионом Бельгии в составе баскетбольного клуба "Остенде", а в прошлом сезоне - чемпионом Чехии и участником Европейской Лиги Чемпионов в составе клуба "Нимбурк".

Для Прометея это уже четвертый американский баскетболист, подписанный в межсезонье. Ранее коллектив пополнили Рэнди Калпеппер, Малик Трент и Джалон Миллер.