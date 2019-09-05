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Украинский баскетбольный клуб выступит на турнире в Ливане

Украинский баскетбольный клуб выступит на турнире в Ливане
21:30 Сегодня Телеграф Черкасские Мавпы Фото: Черкасские Мавпы

Новости спорта:Чемпионы Украины 2018 года поедут на товарищеский турнир в Ливан.

Представитель украинской Суперлиги Черкасские Мавпы 9 сентября полетят в Ливан, где сыграют несколько игр в товарищеском турнире, который пройдет в столице Ливана, Бейруте.

Соперниками черкасского коллектива будут два ливанских клуба Бейрут и Рияди, чемпион Египта Аль-Иттихад, чемпион Алжира Видад Бухарик и представитель Марокко Сала.

Стоит отметить, что два года назад Черкасские Мавпы уже ездили на турнир в Ливан. Тогда им удалось выйти в финал, но они уступили в упорной борьбе ливанскому Рияди.

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Накануне вылета команда сыграет два товарищеских матча с новичком Суперлиги Прометеем из Каменского. На Ближний Восток Мавпы полетят в боевом составе, кроме Владимира Конева, форвард пропустит начало сезона из-за травмы.

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Все по теме:

Суперлига, БК Черкасские мавпы, Товарищеский турнир, Новости баскетбола.
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