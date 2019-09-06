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Украинский экс-игрок Лейкерс: В Украине не знают некоторых Олимпийских чемпионов

Украинский экс-игрок Лейкерс: В Украине не знают некоторых Олимпийских чемпионов
12:42 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Двукратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Медведенко дал свой комментарий по поводу создания Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Станислав Медведенко позитивно относится переформированию министерств.

"Я бы не говорил, что министерство молодежи и спорта будет распущено. Это истерика людей.

Для меня более важно, что оно не должно заниматься какими-то базами или покупкой билетов. Неестественные для спорта функции надо отсечь.

Объединение гуманитарных сфер в одном министерстве – я вижу только плюсы в этом. Объединение с медиа может дать спорту толчок. Обычно спорт у нас борется сам по себе, какие-то законы пытается принять.

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Культура, медиа, спорт будут воедино бороться, чтобы стать привлекательнее. Спорту нужны медиа, его должны показывать по телевизору.

У нас некоторых олимпийских чемпионов никто не знает в стране", – сказал Медведенко.

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НБА, Станислав Медведенко, Новости баскетбола, Лос-Анджелес Лейкерс.
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