Украинский экс-игрок Лейкерс: В Украине не знают некоторых Олимпийских чемпионов

Новости спорта:Двукратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Медведенко дал свой комментарий по поводу создания Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Станислав Медведенко позитивно относится переформированию министерств.

"Я бы не говорил, что министерство молодежи и спорта будет распущено. Это истерика людей.

Для меня более важно, что оно не должно заниматься какими-то базами или покупкой билетов. Неестественные для спорта функции надо отсечь.

Объединение гуманитарных сфер в одном министерстве – я вижу только плюсы в этом. Объединение с медиа может дать спорту толчок. Обычно спорт у нас борется сам по себе, какие-то законы пытается принять.

Культура, медиа, спорт будут воедино бороться, чтобы стать привлекательнее. Спорту нужны медиа, его должны показывать по телевизору.

У нас некоторых олимпийских чемпионов никто не знает в стране", – сказал Медведенко.