Украинский экс-игрок Лейкерс: В Украине не знают некоторых Олимпийских чемпионов

Станислав Медведенко позитивно относится переформированию министерств.
"Я бы не говорил, что министерство молодежи и спорта будет распущено. Это истерика людей.
Для меня более важно, что оно не должно заниматься какими-то базами или покупкой билетов. Неестественные для спорта функции надо отсечь.
Объединение гуманитарных сфер в одном министерстве – я вижу только плюсы в этом. Объединение с медиа может дать спорту толчок. Обычно спорт у нас борется сам по себе, какие-то законы пытается принять.
Культура, медиа, спорт будут воедино бороться, чтобы стать привлекательнее. Спорту нужны медиа, его должны показывать по телевизору.
У нас некоторых олимпийских чемпионов никто не знает в стране", – сказал Медведенко.