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Чемпион Украины по баскетболу проиграл на сборах в Литве

Чемпион Украины по баскетболу проиграл на сборах в Литве
03:01 Сегодня Телеграф БК Химик Фото: БК Химик

Новости спорта:Чемпион Украины БК Химик с поражения стартовал на сборах в Литве.

Вчера, 6 сентября, Химик из города Южный прибыл в Литву для проведения подготовительных сборов к старту чемпионата Украины.

Первый матч в Литве Химик провел 6 сентября, встречаясь с Литкабелисом. Начало матча прошло под диктовку хозяев, и уже в первой четверти Литкабелис обеспечил себе преимущество в 10 очков.

Команда Виталия Степановского сокращала отставание в течение всего игрового времени, а в заключительном игровом отрезке выдала за четверть результат 28:13, и от максимального перевеса в счете в 19 очков к финальной сирене у хозяев осталось всего +4.

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Самым результативным в составе южненского коллектива стал Артем Ковалев, который отметился 14 баллами.

БК "Литкабелис" - БК "Химик" 72:68 (19:9, 22:16, 18:15, 13:28)

БК "Химик": Ковлев - 14 очков, 8 подборов; Войналович - 13 очков, Рябчук - 12 очков.

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Суперлига, Чемпионат Украины, БК Химик, ФБУ, Новости баскетбола.
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