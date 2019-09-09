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Химик проиграл вторую игру подряд на сборах в Литве

Химик проиграл вторую игру подряд на сборах в Литве
14:28 Сегодня Телеграф Фото: БК Химик

Новости спорта:Чемпион Украины пока что не знает вкуса побед на сборах в Литве.

В городе Шауляй, Литва, проходит сборы чемпион Украины по баскетболу Химик.

Два дня назад, 7 сентября, южненский коллектив уступил Литкабелису 68:72.

Сегодня подопечные Виталия Степановского разгромно проиграли другому представителю чемпионата Литвы Невежису 62:82.

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Литовцы с самого начала вышли вперед. По началу Химик пытался бороться, но уже к концу третьей десятиминутки стал понятен победитель матча.

За Химик отличную игру провели новички Салливан Льюис, который набрал 12 очков, и Михаил Горобченко, набравший 10 пунктов.

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Суперлига, ФБУ, Новости баскетбола, Химик, Невежис.
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