Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд

Сегодня, 9 сентября, завершился второй групповой раунд Чемпионата мира по баскетболу, которые проходит в Китае.
Сборная США без особых проблем обыграла крепкую Бразилию, Австралия в концовке матча дожала Францию, Чехия несмотря на поражение от греков прошла в четвертьфинал, а Литва в уже ничего не решающем для неё матче разгромила Доминиканскую Республику.
Группа K
США - Бразилия 89:73
Чехия - Греция 77:84
Группа L
Австралия - Франция 100:98
Доминиканская Республика - Литва 55:74
Матчи за 17-32 место
Япония - Черногория 65:80
Иордания - Сенегал 79:77
Турция - Новая Зеландия 101:102
Германия - Канада 82:76
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Аргентина - Сербия
Испания - Польша
Чехия - Австралия
США - Франция
Матчи пройдут 10-11 сентября.