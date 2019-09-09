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Понедельник, 09.09.2019
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Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд

Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
18:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Стали известны все восемь сборных, которые продолжат бороться за звание чемпиона мира.

Сегодня, 9 сентября, завершился второй групповой раунд Чемпионата мира по баскетболу, которые проходит в Китае.

Сборная США без особых проблем обыграла крепкую Бразилию, Австралия в концовке матча дожала Францию, Чехия несмотря на поражение от греков прошла в четвертьфинал, а Литва в уже ничего не решающем для неё матче разгромила Доминиканскую Республику.

Группа K

США - Бразилия 89:73

Чехия - Греция 77:84

Группа L

Австралия - Франция 100:98

Доминиканская Республика - Литва 55:74

Матчи за 17-32 место

Япония - Черногория 65:80

Иордания - Сенегал 79:77

Турция - Новая Зеландия 101:102

Германия - Канада 82:76

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Аргентина - Сербия

Испания - Польша

Чехия - Австралия

США - Франция

Матчи пройдут 10-11 сентября.

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Чемпионат мира, Сборная США, Новости баскетбола.
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