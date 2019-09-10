Химик добыл первую победу на подготовительных сборах

Новости спорта:Чемпион Украины наконец-то добыл свою первую победу в Литве.

В заключительный день турнира в Шауляе южненский Химик провел с командой Юрмалы драматичный поединок за третье место.

Лидер в этом матче сменился 14 раз, семь раз счет становился равным, но южненцы сумели вырвать победу, переломив ход встречи во второй половине игры.

БК Химик - Юрмала-Бетсейф 79:77 (17:23, 17:15, 24:17, 21:22)

БК Химик: Вилльямс - 20 очков, 3 подбора, 3 передачи; Войналович - 17 очков, 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 4 блок-шота; Горобченко - 11 очков, 2 подбора, 5 передач; Ковалев - 7 очков; Угба - 6 очков, подбор, блок-шот; по 3 очка Марченко и Рябчук.

Заключительный матч на сборах в Литве южненцы проведут 11 сентября, встречаясь с командой Ювентус.