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Наставник БК Запорожье: Будем открывать новые имена в баскетболе

Наставник БК Запорожье: Будем открывать новые имена в баскетболе
10:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Валерий Плеханов оценил состав команды перед стартом нового сезона.

Главный тренер «Запорожья» Валерий Плеханов оценил состав команды перед стартом нового сезона.

«С того финансового положения, которое у нас сейчас есть, это максимальный вариант. Возможно, хотелось бы еще и новых опытных украинских игроков, а не только молодых, но что касается легионеров – это оптимальный вариант.

Мы очень долго подписывали Брэндона Рэндольфа – почти три месяца. У нас все время возникали какие-то трудности, мы его первым пригласили в клуб, но приехал он последним.

Относительно Симмонса, все было не так просто. Симмонс колебался, ехать ли в Украину, но я смог его убедить. Это очень ответственный и старательный игрок, я серьезно на него рассчитываю в этом сезоне.

Что касается тех легионеров, которые у нас были в прошлом сезоне, сохранить их для нас было не реально. Они выросли в цене в три-пять раз, поэтому желаю им играть еще лучше, а мы в новом сезоне будем открывать новые имена в баскетболе», – сказал Плеханов.

 

 

 

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Баскетбол, Новости баскетбола, Валерий Плеханов, БК Запорожье.
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