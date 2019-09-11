Лейкерс хотят выгнать с команды звездного игрока

Новости спорта:Травмы, похоже, окончательно испортили карьеру центровому Демаркусу Казинсу.

Согласно сообщению Bleacher Report, Лейкерс рассматривают возможность расторжения контракта с Демаркусом Казинсом с тех пор, как центровой порвал переднюю крестообразную связку во время тренировки в Лас-Вегасе.

Первоначальный план Лейкерс заключается в том, чтобы сохранить травмированного Казинса в составе, а позже использовать его контракт в обмене после 15 декабря.

Однако клуб не исключает возможность расставания с центровым, если представится возможность подписать игрока, который увеличит шансы команды на победу в чемпионате.

Летом Казинс подписал с Лейкерс однолетний контракт на 3,5 миллиона долларов.