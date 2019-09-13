БК Николаев просматривает американского легионера

Новости спорта:К команде МБК Николаев присоединился первый американский легионер Джаданте Фрай.

К команде МБК Николаев присоединился первый американский легионер Джаданте Фрай, сообщает официальный сайт клуба.

В Николаеве баскетболист на первых порах будет находиться на просмотре.

Ранее Фрай играл за команду университета Николлс Стэйт и провел прошлый сезон в четвертом испанском дивизионе, где в среднем за матч набирал 17 очков за 30 минут на площадке.

Официальный сезон для Николаева стартует 4 октября, когда команда Виталия Черния на выезде сыграет с Запорожьем в рамках чемпионата Суперлиги.