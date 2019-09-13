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Определен первый финалист ЧМ-2019 по баскетболу

Определен первый финалист ЧМ-2019 по баскетболу
14:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Испания в овертайме обыграла Австралию и вышла в финал чемпионата мира.

Испания обыграла Австралию и стала первым первым финалистом чемпионата мира по баскетболу, который проходит в эти дни в Китае.

Испанцы со скромным отрывом выиграли три игровых четверти, но выигранные еще во втором периоде +6 позволили австралийцам перевести игру в овертайм, где сильнее оказался соперник.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий сборной Австралии Патрик Миллс, набравший за игру 34 очка. Совсем немного отстал центровой испанцев Марк Газоль — 33 пункта.

Во втором полуфинале сегодня встретятся сборные Аргентины и Франции.

Чемпионат мира. 1/2 финала

Испания — Австралия 95:88 (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 24:17 ОТ)

Испания: Газоль (33 + 6 подборов), Рубио (19 + 7 подборов + 12 передач), Лулл (17 + 6 передач), Клавер (9 + 5 подборов), Эрнангомес (8)

Австралия: Миллс (34), Кей (16 + 11 подборов), Богут (12 + 9 подборов)

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Баскетбол, Новости баскетбола, ЧМ-2019.
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