ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)

Новости спорта:На чемпионате мира по баскетболу-2019 определился второй финалист.

В Пекине на стадионе "Кадиллак Арена" состоялся второй полуфинальный матч баскетбольного чемпионата мира Аргентина - Франция. Итогом встречи стала победа сборной Аргентины со счетом 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18). Таким образом в финале турнира сразятся Аргентина и Испания. В матче за 3-е место выступят Франция и Австралия.

Аргентинцы уверенно выиграли первые три четверти, сделав гандикап перед решающей 10-минуткой "+12". Французы, вдохновленные сенсационной победой над США в 1/4 финала, пытались исправить ситуацию именно в заключительной четверти, однако команда Аргентины действовала организовано и закономерно победила.

На матче присутствовали баскетбольные звезды мирового уровня Ману Джинобили, Коби Брайант, Крис Бош:

Напомним, сегодня сборная Испании после двух овер-таймов сумела сломить сопротивление команды Австралии и пробиться в финал турнира. Матч за 3-е место а также финал пройдут 15 сентября. Главной сенсацией Мундиаля смело можно считать ранний вылет сборной США: американцы в удивительном матче отлетели от команды Франции.