Далеко не Дрим-тим: США заняли 7-е место на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)

Новости спорта:Сборная США победой завершила свою путь на Чемпионате мира по баскетболу.

Сборной США удалось победой завершить Чемпионат мира по баскетболу в Китае. Американцы в матче за седьмое место обыграли сборную Польши.

Подопечные Грегга Поповича с самого начала завладели инициативой, позволив себе расслабится лишь в третьей четверти, но даже несмотря на это игра завершилась уверенной победой представителей Северной Америки.

США - Польша 87:74 (28:14, 19:16, 16:25, 24:19)

США: Митчелл 16 + 10 передач, Харрис 14, Миддлтон 13 + 6 подборов, Уайт 12 + 7 передач, Барнс 10 + 6 подборов, Браун 8, Тернер 7 + 4 блок-шота, Пламли 4, Лопес 3

Польша: Слотер 15 + 5 передач Вачиньски 17 + 5 подборов, Понитка 18+ 7 подборов, Грыцанюк 4, Кулиг 9, Соколовски 7, Балцеровски 2, Олейничак 2

Стоит отметить, что для США это первый форум за 17 лет, где они остались без медалей.

Последний раз такое было в 2002 году, когда американцы уступили в четвертьфинале Югославии, а в матче за шестое место Испании.