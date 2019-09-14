Сербия дожала Чехию и заняла 5-е место на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)

Новости спорта:Сербия, которую считали одним из претендентов на золото, заняла лишь пятое место на ЧМ.

Сегодня, 14 сентября, в матче за пятое место сборная Сербии нанесла поражения сборной Чехии.

Сербия – Чехия – 90:81 (20:20, 21:30, 28:12, 21:19)

Сербия: Йович 12 + 7 подборов + 6 передач, Богдан Богданович 31, Лучич 5, Йокич 7 + 14 подборов + 7 передач, Милутинов 14 + 7 подборов – старт; Бирчевич 1, Н. Бьелица 3, Гудурич 3, Марьянович 3, Мицич, Радулица 7, Симонович 4

Чехия: Саторански 13 + 6 передач, Богачик (6), Кржиж (2), Грубан (9 + 5 подборов + 3 перехвата, Балвин 12 + 10 подборов – старт; Ауда 16, Палыза 3, Петерка 14, Пумпрла 4, Ширжина 2

Завтра состоится матч за третье место, где бронзу разыграют Франция и Австралия, и финал, в котором сойдутся Аргентина и Испания.