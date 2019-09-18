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Баскетбол. Днепр приблизился к завоеванию Суперкубка, обыграв Химик в Южном

Баскетбол. Днепр приблизился к завоеванию Суперкубка, обыграв Химик в Южном
07:54 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:БК Днепр начал новый баскетбольный сезон в Украине с уверенной победы

«Днепр» уверенно обыграл южненский «Химик» в гостевом матче за Суперкубок Украины и сделал весомую заявку на победу в двухмачтовой дуэли.

Гости доминировали под щитами, имели лучший процент реализации бросков с игры, а также получили весомую поддержку от игроков лавки запасных. В частности, самым результативным у гостей стал Иссуф Санон, проводивший свой первый матч за клуб после возвращения из словенской «Олимпии». Защитник отметился 17 набранными очками.

Южненцы подбирались к сопернику на 7-10 очков, однако гости своевременно реагировали, отодвигая соперника на двузначную дистанцию. В итоге, «Днепр» первый раунд двухматчевой дуели со счетом 78:63. Ответный матч команды проведут на паркете действующего обладателя Кубка и Суперкубка Украины 21 сентября.

Суперкубок Украины, первый матч

«Химик» - «Днепр» 63:78 (18:29, 13:14, 14:17, 18:18)

«Химик»: Уильямс (2), Марченко (3), Салливан (13), Войналович (9 + 4 подбора), Ковалев (4 + 10 подборов + 3 передачи) — старт; Рябчук (8 + 5 подборов), Рахимшаиков, Козак, Горобченко (13 + 4 передачи), Угба (11).

«Днепр»: Дугат (11 + 7 передачи), Закурдаев (3), Глебов (9 + 6 подборов), Тимофеенко (7), Фесенко (9 + 4 подбора + 2 блок-шота) — старт; Чумаков (6), Шундель (3), Санон (17 + 7 подборов), Корниенко (11 + 9 подборов), Сизов (2).

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Баскетбол, Суперлига, БК Днепр, БК Химик, Новости баскетбола.
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