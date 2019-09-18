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Киев-Баскет провел первый матч в Лиге чемпионов FIBA

Киев-Баскет провел первый матч в Лиге чемпионов FIBA
09:18 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:"Киев-Баскет" сыграл вничью в выездном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Киев-Баскет» сыграл вничью в выездном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Капфенберга».

По матчу было заметно, что киевляне выше классом, нежели соперник, однако команда Айнарса Багатскиса пока еще не сыграна и допускала большое количество потерь – 18 против 9 у соперника.

Также важную роль в матче сыграли штрафные броски, с одного из которых австрийцы, отыгравшись, и установили окончательный счет встречи. Киевляне реализовали лишь 53% бросков с линии, тогда как «Капфенберг» – 78,8% (26 очков).

Таким образом, «Киев-Баскет» имеет неплохой задел перед домашним ответным матчем в столице Украины. Поединок состоится 20 сентября. Начало в 19:00 во Дворце спорта.

Первый раунд квалификации. Первый матч

«Капфенберг Буллс» (Австрия) – «Киев-Баскет» (Украина) 66:66 (22:19, 13:16, 17:13, 14:18)

«Капфенберг Буллс»: Вуйошевич (31 + 5 подборов + 3 перехвата), Шриттвизер (3), Джереми Джонс (6 + 5 перехватов – 4 потери), Мошик (3 + 5 подборов), Брэкстон (6) – старт; Гамбс (6), Хан (5), Стегняич (2), Сарлия (4 + 6 подборов + 2 блок-шота)

«Киев-Баскет»: Шеферд (14 – 6 потерь), Крутоус (5), Пустозвонов (6 + 5 подборов), К. Хилл (11 + 6 подборов), Сандул (5 + 7 подборов) – старт; Эдвин (13 – 5 потерь), Тищенко, Петров (3 + 5 подборов), О. Джексон (5), Отверченко (4)

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