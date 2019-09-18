Черкасские Мавпы уступили азиатскому клубу

Новости спорта:Черкаские Мавпы продолжают свой тренировочный сбор в Ливане.

В рамках подготовки к новому сезону Черкасские Мавпы проходят подготовку в Ливане, где пару дней назад покинули престижный международный турнир.

Тем не менее, на этом товарищеские игры черкасского клуба в азиатской стране не закончились. Подопечные Михельсона провели товарищескую встречу с местным Анибалом.

Черкасские Мавпы - Анибал 97:101

Мавпы: Райт 26 + 5 подборов, Беликов 21, Бондаренко 13, Хадзифейжович 10, Кольченко 9 + 5 передач

Игра получилась сверхрезультативной. В этой "перестрелке" сильнее все же оказался представитель местного чемпионата.

Стоит отметить, что Мавпы играли без двух ключевых игроков: Сергея Попова и Джейлина Эрингтона. Эти игроки пропустили игру из-за повреждения.