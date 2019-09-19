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В Черкассах состоится престижный баскетбольный турнир Кубок Венето

В Черкассах состоится престижный баскетбольный турнир Кубок Венето
14:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Традиционный предсезонный турнир "Кубок Венето" 20 сентября стартует в Черкассах.

В этом году в Черкассы приедут команды, которые готовятся к сезону в Высшей лиге. В течение трех дней на паркете Дворца спорта "Строитель" играть будут "Черкасские Мавпы-2", "Химик-2", БК КГПУ (Кривой Рог) и СумГУ (Сумы). Отметим, что состав участников тот же, что и в прошлом году. Чемпионом прошлогоднего Кубка Венето стала команда криворожского КГПУ.

Турнир пройдет с 20-го по 22-е сентября. Формат соревнований - по круговой системе. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. Победа - 2 очка, поражение - 1 очко, за неявку - 0 очков. При равенстве набранных очков в двух и более команд, преимущество отдается команде, имеющей:

- лучший результат личной встречи между командами;

- лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей.

Расписание матчей:

20 сентября

14:00. «Кривбасс» - «Химик-2»

17:00. «Черкасские Мавпы-2» - «СумГУ»

21 сентября

12:00. «Химик-2» - «СумГУ»

15:00. «Черкасские Мавпы-2» - «Кривбасс»

22 сентября

11:00. СумДу - «Кривбасс»

14:00. «Черкасские Мавпы-2» - «Химик-2»

16:00. Награждение победителей

Победители и призеры будут награждены ценными призами, медалями и кубками.

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Баскетбол, БК Черкасские мавпы, БК Химик, ФБУ, Новости баскетбола.
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