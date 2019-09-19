В Каменском закончился первый день Кубка Прометея

Новости спорта:В Каменском проходит товарищеский турнир Кубок Прометея.

В Каменском завершился первый игровой день товарищеского турнира, где играют между собой четыре представителя украинской Суперлиги.

В первом матче встречались БК Запорожье и МБК Николаев.

Запорожье - Николаев 83:85 (20:24, 14:22, 23:24, 26:15)

"Корабелы" несмотря на отсутствие легионеров и краткость скамейки запасных со стартового свистка завладели инициативой. После трех десятиминуток им удалось оторваться на тринадцать очков.

В последней четверти игроки Плеханова почти догнали Николавев, однако те сумели выстоять, победив 85:83.

Украина опустилась в рейтингу ФИБА.

Во втором матче дня хозяева турнира СК Прометей мерялся силами с Харьковскими Соколами.

Гости большинство матча были в роли догоняющих, но в конце фортуна улыбнулась Соколам. Подопечные Владимира Коваля вырвали победу 75:74.