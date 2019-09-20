Детройт подписал звездного конкурента для Михайлюка

Новости спорта:Детройт Пистонз объявили о подписании контракта со свободным агентом Джо Джонсоном

Детройт Пистонз объявили о подписании контракта со свободным агентом Джо Джонсоном.

38-летний атакующий защитник является 7-кратным участником Матча всех звезд НБА, а в пределах самой Ассоциации выступал за Бруклин Нетс, Атланта Хокс и Бостон Селтикс, помимо прочих.

В последнее время Джонсон играл в чемпионате BIG3 за команду Триплетс.

Стоит отметить, что на позиции Джонсона в Детройте выступает украинец Святослав Михайлюк, на которого Пистонз рассчитывают в новом сезоне.

В прошлом сезоне Пистонз с восьмого места вышли в плей-офф НБА, но проиграли в первом же раунде в серии с Милуоки Бакс (0:4).