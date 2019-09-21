Завершился второй день Кубка Прометея

Новости спорта:Завершился второй тур товарищеского турнира Кубок Каменского

Амбициозный новичок Суперлиги Прометей из Каменского проводит в своем городе турнир Кубок Каменского, на который были приглашены опытные участники элиты МБК Николаев и БК Запорожье, а также другой новичок Харьковские Соколы.

В первом матче дня бронзовые призеры прошедшего сезона Запорожье в очень трудном матче обыграли клуб из Харькова. Во многом это случилось из-за хорошей игры Джонатана Симмонса, американец набрал 29 очков и собрал 11 подборов.

У Соколов блистал Тиг, набравший 22 балла. Джексон с результатом в 19 очков стал вторым по результативности.

БК Запорожье - Харьковские Соколы 95:90 (25:17, 20:22, 29:22, 21:29)

Запорожье: Симмонс 29 + 11 подборов + 4 перехвата, Рэндольф 17 + 5 подборов, Столлворд 14 + 7 передач, Немцу 9, Харрис 9

Соколы: Тиг 22 + 7 подборов, Джексон 19, Бояркин 13 + 7 подборов + 12 передач, Козлов 11, Паулис 8

Второй матч дня обещал быть интересным, ведь встречались хозяева Прометей и единственный клуб без легионеров МБК Николаев. "Корабелы достойно боролись первые три десятиминутки.

Прометей - МБК Николаев 93:79 (21:19, 21:17, 25:25, 26:18)

Прометей: Майерс 20 + 10 подборов + 4 перехвата, Мальчевский 12, Антипов 12, Конате 11, Калпеппер 10 + 5 передач

Николаев: Луценко 17 + 7 подборов + 7 передач, Онуфриев 16, Давыдюк 15, Зотов 12 + 5 передач, Приймак 8

В четвертой Прометей все же дожал гостей и выиграли с весьма комфортным счетом. Бигмэн Прометея Майерс оформил дабл-дабл: 20 + 10 подборов. У Николаева на высоте был летний новобранец Максим Луценко, добавивший к 17 очкам 7 подборов и 7 передач.

Сегодня, 21 сентября, состоится финальный игровой день. Соперником Прометея станет БК Запорожье, а Соколы сразятся с Николаевом.