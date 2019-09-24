Скачать
Вторник, 24.09.2019
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Киев-Баскет прекратил сотрудничество с опытным украинцем

Киев-Баскет прекратил сотрудничество с опытным украинцем
11:31 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Баскетболист Руслан Отверченко покинул расположение украинского клуба

Несмотря на опубликованную ранее информацию о подписании Русланом Отверченко контракта с «Киев-Баскетом», сам Отверченко уже прекратил сотрудничество с вице-чемпионами Украины.

По джентльменской договоренности с тренерским штабом киевского клуба, опытный защитник помогал киевлянам, оставшимся после травмы Юрия Кондракова без игрока в задней линии, на старте сезона и поучаствовал в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, где «Киев-Баскет» переиграл австрийский «Капфенберг».

Однако не достигнув дальнейшей договоренности с клубом по своему будущему, Отверченко прервал свое сотрудничество с «Киев-Баскетом» по собственной инициативе.

Баскетбол. Реал завоевал Суперкубок Испании, обыграв Барселону Пустового

Таким образом, в противостоянии с испанским «Бургосом» Отверченко принимать участия не будет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Новости баскетбола, Руслан Отверченко, БК Киев-Баскет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
02 Роналду - о победе Месси в номинации лучшего игрока 2019 года
03 Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо
04 Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
05 В Далласе убили бывшего баскетболиста НБА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь