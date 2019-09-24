Киев-Баскет прекратил сотрудничество с опытным украинцем

Новости спорта:Баскетболист Руслан Отверченко покинул расположение украинского клуба

Несмотря на опубликованную ранее информацию о подписании Русланом Отверченко контракта с «Киев-Баскетом», сам Отверченко уже прекратил сотрудничество с вице-чемпионами Украины.

По джентльменской договоренности с тренерским штабом киевского клуба, опытный защитник помогал киевлянам, оставшимся после травмы Юрия Кондракова без игрока в задней линии, на старте сезона и поучаствовал в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, где «Киев-Баскет» переиграл австрийский «Капфенберг».

Однако не достигнув дальнейшей договоренности с клубом по своему будущему, Отверченко прервал свое сотрудничество с «Киев-Баскетом» по собственной инициативе.

Таким образом, в противостоянии с испанским «Бургосом» Отверченко принимать участия не будет.