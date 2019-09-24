Скачать
Вторник, 24.09.2019
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Ятремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Ятремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

Кобец вновь будет играть за Черкасские Мавпы

Кобец вновь будет играть за Черкасские Мавпы
12:27 Сегодня Телеграф ФБУ

Новости спорта:Игрок сборной Украины перенесет еще одну операцию и в январе вернется в Черкассы.

Украинский баскетболист Александр Кобец, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, вынужден вновь лечь под нож.

Как сообщил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, Кобец вскоре отправится в США, где перенесет еще одну операцию.

«Кобцу сделают еще одну операцию в США. Парень очень переживает по этому поводу. Но мы ему помогаем. Далее он будет проходить реабилитацию и в январе будем его ожидать в «Черкасских Мавпах», где он будет возвращать себе кондиции. Позже ждем его в сборной Украины», - сказал Бродский.

Начинал прошлый сезон Кобец в G-Лиге, где в составе «Кэпитал Сити Гоу-Гоу» провел всего несколько матчей, поскольку получил травму в игре сборной Украины в ноябре 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, БК Черкасские мавпы, ФБУ, Новости баскетбола, Александр Кобець.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
02 Роналду - о победе Месси в номинации лучшего игрока 2019 года
03 Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо
04 Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
05 Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь