Кобец вновь будет играть за Черкасские Мавпы

Новости спорта:Игрок сборной Украины перенесет еще одну операцию и в январе вернется в Черкассы.

Украинский баскетболист Александр Кобец, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, вынужден вновь лечь под нож.

Как сообщил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, Кобец вскоре отправится в США, где перенесет еще одну операцию.

«Кобцу сделают еще одну операцию в США. Парень очень переживает по этому поводу. Но мы ему помогаем. Далее он будет проходить реабилитацию и в январе будем его ожидать в «Черкасских Мавпах», где он будет возвращать себе кондиции. Позже ждем его в сборной Украины», - сказал Бродский.

Начинал прошлый сезон Кобец в G-Лиге, где в составе «Кэпитал Сити Гоу-Гоу» провел всего несколько матчей, поскольку получил травму в игре сборной Украины в ноябре 2018 года.