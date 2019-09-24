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МБК Николаев остается в Суперлиге

МБК Николаев остается в Суперлиге
13:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:МБК Николаев таки допущен в новый сезон Суперлили.

Несколько недель назад Михаил Юрьевич Бродский, президент федерации баскетбола, заявил, что баскетбольный клуб Николаев может быть не допущен к новому сезону Чемпионата Украины.

Такое заявление было сделано из-за того, что новоизбранный президент клуба господин Черепанов, не мог сойтись во взглядах со старыми работниками офиса команды.

"Николаев стартует в новом сезоне. В клубе есть президент Черепанов. Бесков (спортивный директор) сегодня будет уволен по результатам аудита. В клубе есть президент Черепанов, уважаемый человек, ему доверяют спонсоры, поддерживает власть. Они ремонтируют зал. Если клубу добавить 2-3 легионера, они будут конкурентными", -  такими фразами Бродский поставил точку в этом вопросе.

К слову, только "корабелы" пока что не имеют в своем ростере ни одного иностранца. Также стоит отметить то,  что только МБК Николаев принимал участие во всех 27-и чемпионатах Украины за всю историю.

В прошлом сезоне команда заняла 5-е место, а затем вылетела в первом раунде плей-офф от Киев-Баскета. 

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Суперлига, МБК Николаев, ФБУ, Михаил Бродский, Новости баскетбола.
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