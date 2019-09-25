Украинец из испанского клуба рассказал, что ожидает от нового сезона

Новости спорта:Украинец поделился мыслями о предстоящем сезоне.

Центровой "Уникахи" Владимир Герун заявил, что в новом клубе его ждет высокая конкуренция на своей позиции.

"Я, Фрэнк Элегар и Рубен Герреро стараемся делать правильные вещи. Мы делаем то, что тренер всегда просит у нас. Мы усердно играем, поддерживаем высокий физический уровень в защите и атаке.

Мне комфортно с ними работать. Я основываю свою роль на концепции жесткости.

Нужно показывать энергию на площадке, играть как можно сильнее, оставлять все усилия на площадке, потому что есть другие парни, которые выкладываются на 100%. Нужно соответствовать этой энергии. У меня будет достаточно конкурентов по позиции", - сказал Герун.