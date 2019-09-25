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ФИБА запустит Лигу чемпионов в Америке

ФИБА запустит Лигу чемпионов в Америке
12:49 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Европейский баскетбол расширяет собственные границы.

Международная федерация баскетбола (FIBA) будет проводить Лигу чемпионов с участием клубов из Южной и Северной Америки. В первом сезоне выступят 12 команд.

Официальный запуск нового клубного соревнования под эгидой ФИБА состоялся в столице Уругвая Монтевидео. В мероприятии также приняли участие исполнительный директор ФИБА в Южной и Северной Америке Карлос Алвес и гендиректор баскетбольной Лиги чемпионов Патрик Комнинос.

«Новая международная лига клубов будет самой важной на континенте и станет платформой для развития нашего бренда. Начнем с 12 клубов, но мы открыты для включения других коллективов в дальнейшем», — приводит слова почетного президента ФИБА Орасио Мураторе Sportando.

Что касается формата проведения соревнования, то на первом этапе Лиги чемпионов будут представлены четыре группы по три команды в каждой.

Стадия плей-офф начнется с четвертьфинала серией до двух побед. Полуфиналы и финал пройдут также в подобном формате.

Матчи будут проходить с октября по март. Групповая стадия пройдет с 28 октября по 20 декабря, а плей-офф — с 14 января по 29 февраля. Финал пройдет с 9 по 14 марта 2020 года.

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