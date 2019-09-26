Киев-Баскет - Бургоc: слова Багатскиса перед матчем

Новости спорта:Киев-Баскет проведет первый матч с испанцами дома.

Главный тренер Киев-Баскета Айнар Багатскис после первой открытой тренировки перед первым матчем второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Бургоса поведал, что нацелен преподнести сюрприз испанскому коллективу.

«Команда сделает все, чтобы преодолеть испанский барьер. Есть хорошая новость – «Бургос» и сам играет в хороший баскетбол, но и другим дает возможность играть. Они не любят, когда против них играют жестко. Также постараемся подготовить им небольшие сюрпризы и в нападении, и в защите. Мы должны сыграть жестко, агрессивно в защите», — приводит слова Багатскиса официальный сайт ФБУ.

«Если мы дадим испанцам почувствовать, что без давления они могут организовывать свои атаки, могут угрожать, у нас будут большие проблемы. Надеемся на поддержку трибун».

Матч между Киев-Баскет и Бургос пройдет сегодня в 19:00 по киевскому времени.