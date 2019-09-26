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Украинец дебютировал за топ-клуб Испании

Украинец дебютировал за топ-клуб Испании
13:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Владимир Герун дебютировал в официально игре за Уникаху.

Уникаха из города Малага очень сильный по европейским меркам клуб. Некогда это команда была постоянным участником Евролиги, самого сильного европейского турнира. 

Сейчас играет в Еврокубке, втором по силе турнире в Европе. Летом Уникаха подписала украинского центрового Владимира Геруна, который в прошлом сезоне был настоящим лидером Бреогана.

Старт сезона малагасийцы занести в актив себе не могут. На выезде они уступили середняку Манресе со счетом 79:69.

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Герун отыграл 15 минут, за которые сумел набрать 4 очка (2/5 двухочковые), собрал 2 подбора и поставил 1 блок-шот.

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Чемпионат Испании, Владимир Герун, Новости баскетобла, Уникаха.
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