Украинец дебютировал за топ-клуб Испании

Новости спорта:Владимир Герун дебютировал в официально игре за Уникаху.

Уникаха из города Малага очень сильный по европейским меркам клуб. Некогда это команда была постоянным участником Евролиги, самого сильного европейского турнира.

Сейчас играет в Еврокубке, втором по силе турнире в Европе. Летом Уникаха подписала украинского центрового Владимира Геруна, который в прошлом сезоне был настоящим лидером Бреогана.

Старт сезона малагасийцы занести в актив себе не могут. На выезде они уступили середняку Манресе со счетом 79:69.

Герун отыграл 15 минут, за которые сумел набрать 4 очка (2/5 двухочковые), собрал 2 подбора и поставил 1 блок-шот.