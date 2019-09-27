Днепр разгромил дебютантов в матче-открытии нового сезона Суперлиги (Видео)

Новости спорта:В матче-открытии нового сезона баскетбольной Суперлиги Украины "Днепр" обыграл на своей площадке "Харьковских Соколов" 95:57.

Новый сезон баскетбольной Суперлиги стартовал в Днепре. В матче-открытии "Днепр" принимал дебютантов лиги - "Харьковских Соколов". Несмотря на статус фаворита, хозяевам пришлось приложить максимум усилий, чтобы одержать победу.

Первую половину матча днепряне выиграли 39:29. А после перерыва увеличили свое преимущество и в итоге победили - 95:57. Самыми результативными в составе "Днепра" стали Иссуф Санон (17) и Генри Дугат (15).

28 сентября в первом туре чемпионата Суперлиги "Прометей" (Каменское) принимает "Запорожье".