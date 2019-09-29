Успешная игра украинца не спасла его клуб от второго поражения подряд

Новости спорта:Уникаха, в составе которой выступает игрок сборной Украины Владимир Герун, уступила во втором матче подряд в чемпионате Испании

В матче 2-го тура чемпионата Испании по баскетболу Уникаха принимала Тенерифе.

Фаворитом были именно хозяева площадки. В первой половине они это доказали, обыграв гостей 41:38. Однако в третей четверти Уникаха провалилась, проиграв этот отрезок со счетом 11:27. В четвертой четверти хозяева пытались спасти матч, увы, не удалось. Как итог, поражение 80:88.

Одним из лучших в составе андалусийцев был Владимир Герун, который набрал 12 очков (третий результат в команде).

На паркете он провел 18 минут и к заработанным очкам добавил 3 подбора, 1 перехват и 2 блок-шота. Рейтинг эффективности составил +14.