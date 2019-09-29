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Успешная игра украинца не спасла его клуб от второго поражения подряд

Успешная игра украинца не спасла его клуб от второго поражения подряд
21:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Уникаха, в составе которой выступает игрок сборной Украины Владимир Герун, уступила во втором матче подряд в чемпионате Испании

В матче 2-го тура чемпионата Испании по баскетболу Уникаха принимала Тенерифе. 

Фаворитом были именно хозяева площадки. В первой половине они это доказали, обыграв гостей 41:38. Однако в третей четверти Уникаха провалилась, проиграв этот отрезок со счетом 11:27. В четвертой четверти хозяева пытались спасти матч, увы, не удалось. Как итог, поражение 80:88.

Одним из лучших в составе андалусийцев был Владимир Герун, который набрал 12 очков (третий результат в команде).

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На паркете он провел 18 минут и к заработанным очкам добавил 3 подбора, 1 перехват и 2 блок-шота. Рейтинг эффективности составил +14.

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Все по теме:

Чемпионат Испании, Новости баскетбола, Владимир Герун, Уникаха.
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