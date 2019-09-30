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Киев-Баскет может оказаться в одной группе с Днепром в еврокубках

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Киев-Баскет может оказаться в одной группе с Днепром в еврокубках
09:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: БК Киев-Баскет

Новости спорта:Баскетболисты столичного клуба “Киев-Баскет” могут оказаться в одной группе с “Днепром” в Кубке Европы ФИБА.

Команда Айнарса Багатскиса не прошла квалификацию Лиги чемпионов и дальше будет выступать в Кубке Европы ФИБА, где может оказаться в одной группе с соперником по Суперлиге Пари-Матч “Днепром”. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

По условиям жребия в Кубке Европы ФИБА “Киев-Баскет” будет выступать в группе F. Его соперниками будут “Цмоки-Минск” из Беларуси, “Левски” из Болгарии и победитель квалификации "Борисфен" (Беларусь) – "Днепр" (Украина).

“Борисфен” и “Днепр” встретятся в квалификации 2 октября (в Могилеве) и 9 октября (в Днепре).

Групповой этап Кубка Европы ФИБА стартует 22-23 октября.

Киев-Баскет вылетел из Лиги чемпионов

Как сообщалось, в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов “Киев-Баскет” проиграл на чужой площадке испанскому “Бургосу” со счетом 96:62 и дальше испытает свои силы в Кубке Европы.

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Баскетбол, Суперлига, ФИБА, БК Киев-Баскет.
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