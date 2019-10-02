Украинец стал лучшим игроком в матче второго дивизиона Турции

Новости спорта:Игрок сборной Украины успешно дебютировал в новом клубе.

Защитник сборной Украины Александр Мишула провел первый официальный матч в составе “Меркезефенди”, представляющий второй по силе дивизион Турции.

В первом раунде Кубка Федерации, в котором не участвуют команды из высшего дивизиона, команда Мишулы победила “Гемлик” - 80:63.

Украинец, выйдя со скамейки, стал самым результативным игроком своей команды. За 22 минут на площадке Мишула набрал 14 очков (4/10 двухочковых, 1/3 трехочковых, 3/3 штрафных), сделал 2 подбора и 2 передачи при 1 фоле.

Александр Мишула проводит свой первый сезон за рубежом – до этого всю профессиональную карьеру защитник отыграл в “Днепре”, воспитанником которого является.