Звезда Лейкерс подписал многомиллионный спонсорский контракт

Новости спорта:Сделка с модным брендом принесет баскетболисту больше 20 миллионов долларов.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Кайл Кузма подписал 5-летний контракт с брендом Puma, сообщает ESPN.

Сделка принесет 24-летнему баскетболисту больше 20 миллионов долларов и предусматривает различные бонусы, которые могут существенно увеличить сумму выплат.

Сообщается, что Кузма в новом сезоне будет выходить на площадку в новых кроссовках Clyde Hardwood и примет участие в разработке последующих моделей.

В конце сентября стало известно, что один из лидеров Озерных выбыл на неопределенный срок из-за повреждения стопы.