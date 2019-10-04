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Запорожье и Черкасские Мавпы добыли победы в матчах Суперлиги (Видео)

Запорожье и Черкасские Мавпы добыли победы в матчах Суперлиги (Видео)
22:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Баскетболисты из Запорожья обыграли "Николаев" 84:73, а "Черкасские Мавпы" обыграли "Харьковских Соколов" лишь в овер-тайме - 104:102.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. Сегодня "Запорожье" обыграло на своей площадке "Николаев" 84:73, а "Черкасские Мавпы" лишь в овер-тайме вырвали победу у "Харьковских Соколов" 104:102.

"Запорожье" победило в первом домашнем матче этого сезона. Хозяева обыграли "Николаев" 84:73. Самым результативным в матче стал лидер "Запорожья" Брэндон Рэндольф (29 очков + 12 подборов).

"Черкасские Мавпы" принимали на своей площадке "Харьковских Соколов" и сумели обыграть дебютантов Суперлиги лишь в овер-тайме - 104:102.

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Самыми результативными в составе "Мавп" стали: Александр Кольченко (29), Дион Райт (24) и Сеад Хаджифейзович (20). Самые меткие у гостей: Зак Джексон (35), Джин Тиг (26) и Карим Джамар (21).

Напомним, в дебютном матче в Суперлиге "Прометей" с Камьянского обыграл "Запорожье" 98:89.

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Баскетбол, Суперлига, БК Черкасские мавпы, Новости баскетбола, БК Запорожье.
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