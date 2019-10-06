В самолет клуба НБА ударила молния

Новости спорта:В самолёт клуба НБА «Сакраменто» ударила молния во время плановой остановки в Англии.

В самолет клуба НБА Сакраменто Кингз ударила молния. Инцидент произошел, когда воздушное судно совершало посадку в Англии. Об этом сообщил журналист ESPN Марк Джей Спирс.

Кингз совершили остановку в Великобритании, возвращаясь из Индии. Там команда провела два матча против Индианы в рамках предсезонной подготовки.

В самолете находились генеральный менеджер команды Владе Дивац, владелец Вивек Ранадиве, а также остальные руководители и пресса.

Сакраменто начнут сезон в регулярном чемпионате Ассоциации 24 октября против Финикса.