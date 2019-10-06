Сборная Украины U-23 завоевала серебряные медали ЧМ по баскетболу 3х3

Мужская сборная Украины не сумела обыграть команду России в финале чемпионата мира U-23 по баскетболу 3х3, который проходит в Пекине.
Украинцы, которые до этого уверенно обыграли Аргентину и Нидерланды, оказывали сопернику сопротивление в первой части матча, но далее россияне только набирали ход. Отметим, что Россия U-23 является действующим чемпионом мира.
Ближе к середине игры Россия увеличила отрыв и в итоге завершила игру досрочно - 21:11, второй год кряду завоевав золото чемпионата мира.
А украинская сборная завершила соревнования с серебряными медалями.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3. Финал
Украина - Россия - 11:21.
Отметим, что женская сборная Украины U-23 не смогла выйти в плей-офф на чемпионате.