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Сборная Украины U-23 завоевала серебряные медали ЧМ по баскетболу 3х3

Сборная Украины U-23 завоевала серебряные медали ЧМ по баскетболу 3х3
15:41 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Сборная Украины уступила России в финале чемпионата мира-3х3.

Мужская сборная Украины не сумела обыграть команду России в финале чемпионата мира U-23 по баскетболу 3х3, который проходит в Пекине.

Украинцы, которые до этого уверенно обыграли Аргентину и Нидерланды, оказывали сопернику сопротивление в первой части матча, но далее россияне только набирали ход. Отметим, что Россия U-23 является действующим чемпионом мира.

Ближе к середине игры Россия увеличила отрыв и в итоге завершила игру досрочно - 21:11, второй год кряду завоевав золото чемпионата мира.

А украинская сборная завершила соревнования с серебряными медалями.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3. Финал

Украина - Россия - 11:21.

Отметим, что женская сборная Украины U-23 не смогла выйти в плей-офф на чемпионате.

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Сборная Украины, Сборная России, Баскетбол, ФБУ, Новости спорта.
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