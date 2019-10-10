Лень и Михайлюк провалились в предсезонных матчах

Новости спорта:Святослав Михайлюк и Алексей Лень провели не очень удачные матчи за свои клубы.

В рамках подготовки к новому сезону клубы НБА проводят товарищеские матчи. Вчера ночью играли Детройт и Атланта, за которые выступают украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лень.

Пистонс обыграл Даллас 127:117. Роль украинского свингмена в этой победе была не великой.

Михайлюк отыграл лишь 7 минут, за которые очков не набрал, совершил 1 передачу и 2 раза нарушил правила.

Атланта уступила Орландо 88:97. Алексей Лень не может записать матч себе в актив. За 14 минут центровой набрал 2 очка, собрал 3 подбора и отдал 1 передачу.