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Лень и Михайлюк провалились в предсезонных матчах

Лень и Михайлюк провалились в предсезонных матчах
14:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Святослав Михайлюк и Алексей Лень провели не очень удачные матчи за свои клубы.

В рамках подготовки к новому сезону клубы НБА проводят товарищеские матчи. Вчера ночью играли Детройт и Атланта, за которые выступают украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лень.

Пистонс обыграл Даллас 127:117. Роль украинского свингмена в этой победе была не великой.

Михайлюк отыграл лишь 7 минут, за которые очков не набрал, совершил 1 передачу и 2 раза нарушил правила.

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Атланта уступила Орландо 88:97. Алексей Лень не может записать матч себе в актив. За 14 минут центровой набрал 2 очка, собрал 3 подбора и отдал 1 передачу. 

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НБА, Детройт Пистонс, Новости баскетбола, Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк.
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